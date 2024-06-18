شكرا لقرائتكم خبر عن 450 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلاب بخطوط المترو و200 مليون للسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الحكومة بموازنة الدولة للعام المالى 2024/2025، دعما لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، يبلغ قيمته 650 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ 450 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ووفقا للبيان المالى المقدم من وزير المالية لمجلس النواب تشهد مخصصات هذا البند زيادة قدرها 8.3% عن الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنة العام المالى الحالى 2023/2024 والبالغة 600 مليون جنيه.

ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الإشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

جدير بالذكر أن هذه المخصصات تأتى تحت بند "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" والتى قدر لها بموازنة العام المالى الجديد 2024/25 نحو 231.6 مليار جنية مقابل 208.9 مليار جنية العام المالى السابق.