شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الخاتمة.. ارتفاع عدد المتوفين من حجاج القليوبية بمكة إلى 11 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد الوفيات بين حجاج القليوبية إلى 11 حالة، بعد الإعلان عن وفاة 6 حالات جديدة اليوم، حيث كان قد تم الإعلان مسبقا عن رحيل 5 من الحجاج بالمحافظة، أثناء أداء شعائر الحج بالمملكة العربية السعودية، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء حزنا عليهم، خصوصا أن جميعهم يتمتع بصفات حميدة وسمعة طيبة.

ففي قرية طحانوب، ودع الأهالي الحاجة نوال عبد الشافي العوضي، بكلمات مؤثرة، وكتب أحدهم: "تهنئة بحسن الخاتمة ولا نزكيها على الله.. الأم العظيمة والمربية الفاضلة والتي لبت نداء ربها علي جبل الرحمة قبيل مغرب يوم عرفة، بعد أن قالت لنجلها الدكتور أمجد العوضي ساعدني في الوضوء استعدادا للقاء ربي وبعدها صعدت روحها الطاهرة يوم عرفة"، مؤكدا أن فراق الراحلة صعب ولكن عزاءه هو أنها ستبعث يوم القيامة في ملابس الإحرام ملبية كما أخبرنا رسول الله حيث قال "يبعث كل عبد على ما مات عليه" رواه مسلم.

وفي قرية الشقر مركز كفر شكر، سادت حالة من الحزن لفقدان محمد رجب من كبير معلمي الرياضيات من أهالي القرية أثناء أداء فريضة الحج عقب الانتهاء من الوقوف بعرفة، حيث نشر أحد زملائه قائلا: «لا إله إلا الله ولا دايم ولا باقي إلا الله توفي إلى رحمة الله تعالى المرحوم الأستاذ الحاج محمد رجب كبير معلمي الرياضيات بمدرسة الشقر الثانوية بكفر شكر بتعليم القليوبية اثناء أداء فريضة الحج ، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه».

وفي كفر شكر أيضا رحلت الحاجة فاطمة حسنين بالمعاش، وكانت تعمل بالإدارة الصحية بكفر شكر، خلال أداء فريضة الحج، حيث نعت الإدارة بقيادة الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية بكفر شكر، قائلا: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم الدكتور بكرى سعيد مدير الإدارة الصحية بكفر شكر وجميع العاملين بديوان الإدارة بأحر التعازي والمواساة لأسرة الحاجة فاطمة محمد حسنين رئيسة تمريض وحدة أسنيت سابقا لوفاتها فى الأراضى المقدسة أثناء أداء فريضة الحج داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وفي قرية الشقر أيضا بكفر شكر، رحل الحاج جميل فوزي رجب، حيث معاه أحد أصدقاءه ويدعي مجدي خليل قائلا: "ومازال الموت يختطف أجمل ما فينا، البقاء والدوام لله وحده توفي إلي رحمة الله تعالي أثناء تأدية مناسك الحج الحاج جميل فوزي رجب، اللهم اغفر له وأرحمه وأجعل مأواه الجنة وألهمم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وفي كفر شكر أيضا، رحل الحاج عبد السميع عبد الحليم يوسف، حيث معاه نجل شقيقه، المهندس نادر كرم، من العاملين بالإدارة الصحية بكفر شكر، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي عمي وحبيبي عبد السميع عبد الحليم يوسف في مكة، اللهم أغفر له وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".

وفي قرية الحصة بطوخ، استقبل اهالي القرية نبأ رحيل الحاجة فاطمة أبو سريع إبراهيم وهي تؤدي مناسك الحج، بكلمات مؤثرة، ووصفوها بأنها كانت "ذات خلق كبير، وأنها رزقت حُسن الخاتمة".