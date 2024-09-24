محمد الشرقي: استثمار طاقات الشباب والناشئة الموهوبين

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سيف محمد المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، والوفد المرافق له، بمناسبة فوز النادي بدرع ماسي لأفضل ابتكار في منافسات يوم المخترعين بإندونيسيا، إضافة لثلاث ميداليات ذهبية وميدالية برونزية. وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية استثمار طاقات الشباب والناشئة من الموهوبين والمبدعين في المجالات كافة، مشيراً إلى دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز الإبداع والابتكار، وتشجيع المواهب على المشاركة في المحافل كافة، إسهاماً في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية وتعزيز مكانتها وجهة رائدة في المجالات كافة. وهنأ سموه الفريق على هذا الإنجاز الاستثنائي، مشيداً بجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري للنادي، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير قدرات منتسبي النادي لتحقيق المزيد من النجاحات.

يذكر أن نادي الفجيرة العلمي، شارك بوفد رسمي لتمثيل دولة الإمارات في جمهورية إندونيسيا، وقدم المشاركون مشروعات متميزة، منها الذراع الآلية وطائرة «درون» لخدمة المزارعين وروبوت الفاحص الأمني، وحقق النادي نجاحاً كبيراً خلال المعرض، حيث استقطب جناحه أعداداً كبيرة من الزوار.

كما نال النادي الدرع الماسي للتميز العلمي، وحصل مدير النادي على جائزة خاصة من وفد هونغ كونغ.

من جانبه، أعرب الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل للشباب.