شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات وزارة الصحة والسكان وأهدافها لحماية المصريين من المرض والان مع تفاصيل الخبر

تهدف وزارة الصحة والسكان إلى الحفاظ على صحة المواطنين عن طريق الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية على المستوى المركزى وعلى المستوى المحلى بالاتفاق مع الأجهزة المحلية المختصة .

وتتمثل رؤية وزارة الصحة والسكان فى تحسين صحة الأفراد والبيئة والوقاية من الأمراض والاكتشاف المبكر لها وتطوير ورفع خدمات العلاج والتأهيل.



وجاءت رسالة وزارة الصحة والسكان متضمنة رفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وتكمن مهام وزارة الصحة والسكان فى رسم السياسة الصحية في إطار السياسة العامة للدولة وتخطيط الخدمات الصحية في إطار التخطيط القومى للتنمية ويتضمن ذلل وتخطيط البرامج والمشروعات بما فيها برامج البحوث وتنمية القوى العاملة والقيام بالتسجيل الصحي المركزي والإحصاءات ودراسة اقتصاديات الصحة وتلقى التقارير بالاضافة إلى الاحصاءات من مختلف الجهات وتبوبها وتحليلها واستخلاص نتائجها.

وتتضمن مهام الوزارة القيام بالمتابعة والتوجية والرقابة اللازمة لتنفيذ السياسة الصحية القومية وتحقيق أهداف الخطة الموضوعة لتطوير الخدمات الصحية والعمل على كفايتها ورفع مستواها تمشيا مع التقدم العلمى والتكنولوجي وتقييم الخدمات الصحية كما ونوعا وأداء وتوفير الخدمات الصحية المركزية وتشمل المعامل المركزية وشئون الصيدلة والمجالس الطبية.

وتشمل مهام الوزارة تدريب القوى البشرية وشئون مديريات الصحة والتراخيص الطبية والتعبئة ومواجهة الطوارى الصحية في ظروف الحرب والسلم وتشمل الأصابات والكوارث والأوبئة

وتشمل المهام التنسيق بين انشطه الأجهزة الصحية المحلية بالمحافظات ومعاونتها في تنظيم وتطوير خدماتها لحل المشكلات الصحية وتنمية التعاون الدولي والعلاقات الخارجية في المجال الصحي في إطار السياسة الخارجية للدول مع الربط والتنسيق بين الوزارة وأجهزة البحث العلمي في مجالات البحوث الصحية الميدانية والتطبيقية

