"الهجرة": العثور على الكثير من الحجاج المفقودين بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، أن الحجاج المصريين بخير، مشيرًا إلى وجود توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بمتابعة البعثة المصرية للحجاج، وتلبية طلباتهم.

وأشار مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الهجرة دشنت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة؛ لتلقي اتصالات الحجاج المصريين حال احتياجهم لأي مساعدة.

وتابع "عباس"، أن وزارة الهجرة تتلقى الاتصالات من الحجاج على مدار الساعة، ونتابع بعض الحالات التي توفيت في السعودية من الحجاج المصريين، مشددًا على أن أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة؛ لإعادة المفقودين من الحجاج المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وأكد ضرورة أن يتواصل الحجاج المصريون مع القنصلية في جدة على أرقام الطوارئ في حالة تغيب أي فرد من الحجاج، وتابع: تم العثور على الكثير من الحجاج المفقودين في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع القنصلية المصرية بجدة والسلطات السعودية.

وكانت أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة عملت، منذ اليوم الأول لموسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، على متابعة غرفة العمليات على مدار الساعة، عقب استقبالها العديد من الاستغاثات من الأهالي بسبب أعداد الوفيات والمفقودين، وخصوصًا من بين كبار السن، وأيضًا أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.

وأكدت "جندي"، بحسب بيان وزارة الهجرة، الأربعاء، أنه تم بذل جهود كبيرة لمتابعة جميع الحالات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصلية المصرية في جدة، والسلطات السعودية، حيث تم إجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقل الجثامين.

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