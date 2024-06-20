شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الذهب في مصر يسجل 3130 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تستقر عند 3130 لعيار الـ 21، فيما يبدأ رسميا اليوم فصل الصيف ويستمر 93 يوما و15 ساعة.

ورياضيا.. تقدم منتخب مصر للمركز الثالث والـ36 عالميًا فى تصنيف الفيفا.

وإلى التفاصيل

اليوم بداية الصيف رسميا.. الفصل يستمر 93 يوما و15 ساعة

تشهد الكرة الأرضية مساء اليوم الخميس، لحظة "الانقلاب الصيفى" فى مصر والمنطقة العربية وكامل دول النصف الشمالى من الكرة الأرضية، حيث يبدأ فصل الصيف اليوم الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و15 ساعة، وبعدها يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة.

الشاباك: اغتيال قائد فرقة بقوة النخبة بكتيبة بيت حانون التابعة لحماس

أعلن جيش الاحتلال، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن اغتيال قائد فرقة قوة النخبة بكتيبة بيت حانون التابعة لحماس، وهو أحمد حسن للمى السواركة، جاء ذلك وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

المالية: 2 مليار دولار «إيرادات متوقعة» لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تدفع بتوقعاتنا لنحو 2 مليار دولار إيرادات، موضحًا أن التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة الذين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة.

وزير الإسكان: 5.7 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بمدينة سوهاج الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، وتشمل مشروعات سكنية وخدمية متنوعة، ومشروعات مرافق وكهرباء وطرق، وغيرها من المشروعات، وكذا موقف الخدمات المقدمة لسكان المدينة، لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات التنمية، وجذب المواطنين للإقامة بالمدينة، ورفع نسب الإشغال بها.

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفيزياء السبت المقبل

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات الشهادة عقب الانتهاء من اجازة عيد الأضحى، حيث يؤدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفيزياء يوم السبت 22 يونيو، وتبدأ لجنة الامتحان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر لمدة ثلاث ساعات.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3130 جنيها للجرام

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 20 يونيو 2024، حيث سجل مستويات 3130 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وهو نفس مستويات أسعار الذهب أمس.

مصر تتقدم للمركز الثالث أفريقيًا والـ36 عالميًا فى تصنيف فيفا

تقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزا واحدا خلال تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمنتخبات العالم خلال شهر يونيو الجارى.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر يونيو، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأخيرة والتى شهدت منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



