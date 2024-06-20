شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 53 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية بالجيزة خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وحملات الرصد والمتابعة للتعامل الفوري مع كافه التعديات وإزالتها في المهد.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على نتائج الحملات، التي أسفرت عن ضبط وإزالة 53 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز العياط وأطفيح والصف وأبو النمرس وكرداسة ومنشأة القناطر وأوسيم وحي الوراق بإجمالي مساحة 5875م2.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المخالفات التي تم ضبطها ضمت 41 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 4825م2 و12 حالة بناء مخالف بمساحة 1050م2، وشملت مخالفات بناء أسوار وشدات خشبية وأساسات وقد تمت إزالتها بالكامل مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ الجيزة انه تم إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمركز أطفيح و10 حالات بمركز العياط و9 حالات بمركز أوسيم و7 حالات بمركز منشأة القناطر و5 حالات بمركز الصف و4 حالات بمركز كرداسة وحالة واحدة بمركز أبو النمرس وحي الوراق.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم استغلال إيام الإجازات والعطلات في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.