جمال شعبان يكشف سبب موت الشباب بأزمات قلبية وزيادة حالات ضربات القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري القلب والأوعية الدموية، عن سبب موت الشباب بأزمات قلبية وزيادة حالات الوفاة بضربات القلب.

وقال "شعبان"، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن موت الشباب بأزمات قلبية وزيادة حالات الوفاة بضربات القلب يرجع لعدة أسباب أولها الأسباب التقليدية وهي الضغط المرتفع والسكر والكولسترول والسمنة والوزن الزيادة والتدخين وعدم ممارسة الرياضة.

وتابع قائلا: كما أن هناك عوامل مستجدة وهي:

- الحالات المصحوبة بالتهاب عام في الجسم.

- النقرس - ارتفاع اليوريك اسيد.

- المرضى الذين عانوا من اندلاع النقرس مؤخرًا تزداد لديهم احتمالية التعرض لمشكلة في القلب والأوعية الدموية مثل إحتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية.

أمراض المناعة

- روماتويد المفاصل والذئبة الحمراء.

- المرضى اللذين يعانون من إحدى هاتين الحالتين أو كلتيهما أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر أو المبكر للغاية.

- مرض التهاب الأمعاء (مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي).

- الصدفية.

- المرضى المصابون بالصدفية أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 50٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- كورونا.

ومتلازمة ما بعد كورونا أو كورونا المزمنة.

- مشكلات في الحمل و الولادة و الأمومة والطفولة

- سكر الحمل.

- تسمم الحمل.

- ولادة طفل منخفض الوزن عند الولادة.

- الولادة المبكرة.

- انقطاع الطمث المبكر.

- آلية الإصابة بالشريان التاجي المرتبطة بهذه الحالات غير معروفة، ولكنها قد تكون نتيجة لزيادة السيتوكين والإجهاد التأكسدي، (عمليات أكسدة)

- الصداع النصفي عند النساء مرتبط بأزمات القلب.

- الصدمات المبكرة في الحياة تحمل خطر حدوث تداعيات سلبية على للقلب والأوعية الدموية لدى الأفراد- الصغار ومتوسطي العمر الذين لديهم تاريخ من الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

- المرضى المتحولون جنسياً الذين يتقدمون لرعاية تأكيد الجنس معرضون أيضًا لمخاطر القلب والأوعية- الدموية المتزايدة. ومن بين هؤلاء المرضى ، قد تكون الزيادة في مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي مرتبطة بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب.

-العوامل البيئية:

- الحالة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة ظهرت كعامل خطر كم حيث الضغوطات النفسية والاجتماعية المتزايدة، ومحدودية الفرص التعليمية والاقتصادية، وعدم وجود شريك الحياة المناسب الذي يساهم في تحسين اختيارات أنماط الحياة الصحية.

تلوث الهواء

تسبب في 9 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم في عام 2019، 62٪ بسبب الأمراض القلبية الوعائية و31.7٪ بسبب أمراض الشريان التاجي.

تحتوي المناطق البيئية شديدة التلوث على العديد من المعادن السامة ، مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم. قد يؤدي التعرض العابر لملوثات الهواء المختلفة إلى ظهور متلازمة الشريان التاجي الحادة.

- عوامل نمط الحياة:

- ساعات العمل الطويلة للمرضى الذين عانوا من أول احتشاء في عضلة القلب تزيد من خطر حدوث حدث احتشاء متكرر،ربما بسبب التعرض لفترات طويلة لضغوط العمل.

- عدم تناول وجبة الإفطار مرتبط بزيادة معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية وجميع الأسباب.

- المشروبات التي تحتوي على السكر والمحليات الصناعية على المدى الطويل زادت من معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

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