شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات اعرفها عن المدفن الصحى الآمن للمخلفات بشبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

مازالت وزارة البيئة مستمرة فى نفيذ مشروعات مراحل البنية التحتية لـ منظومة المخلفات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومسئولى المحافظات والهيئة العربية للتصنيع، واخر هذه المشروعات، واخرها مشروع المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت فى محافظة الجيزة.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن مشروع المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت فى محافظة الجيزة.

1- تكلفة مشروع المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت فى محافظة الجيزة، الإجمالية حوالى 35 مليون جنيه.

2-مشروع المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت فى محافظة الجيزة، ضمن البرنامج الأول للمنظومة المخلفات .

3-مساحة مشروع المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت فى محافظة الجيزة حوالى 18.75 فدان.

4-مشروع المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت فى محافظة الجيزة عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية.

5-يضم مشروع المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت فى محافظة الجيزة العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، منها غرفة أمن غرفة للمولدات تحتوي على مولدين كبيرين، ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه.

6-يضم أيضا مشروع المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت فى محافظة الجيزة مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

7- يحتوى المشروع على شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة، ويحاط المدفن بشبكة طرق خدمية.



غرف للتشغيل بمدينة شبرامنت



مدفن شبرامنت على مساحة 18فدان



مدفن شبرامنت للمخلفات