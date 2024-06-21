شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الثانوية العامة تشدد على دخول الطلاب ببطاقة تحقيق الشخصية ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

شددت لجان امتحانات الثانوية العامة على طلاب الثانوية العامة بضرورة حيازة بطاقة تحقيق الشخصية لأن الدخول لأداء الامتحان يكون بتحقيق الشخصية، كما نبهت على الطلاب بضرورة جمل وحيازة بطاقة رقم الجلوس، كما وضعت اللجان كشوف المناداة للطلاب بمدخل اللجان حتى يتعرف الطلاب على رقم اللجنة الفرعية التى سيؤدى فيها الامتحان كل طالب، مشددة على أنه لن يسمح لأى طالب بدخول لجنة الامتحان دون تحقيق الشخصية.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبا مكفوفا و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.