شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحان الفيزياء وعدد الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء السبت 29 يونيو الجارى، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام، مع تدرجها من حيث الصعوبة، وتتضمن 70% من جزئيات الامتحان للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة بجانب 30% لقياس المستويات المعرفية العليا للطلاب، مضيفة أن عدد الأسئلة 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين، مشددة على أن الأسئلة لم تتضمن مفاجآت أو أسئلة تعجيزية ولكن هناك أسئلة تحتاج للتفكير والتركيز قبل الإجابة عنها.

وأدى طلاب الثانوية العامة يومى 10 و12 يونيو الجارى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهى التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والأحصاء.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.