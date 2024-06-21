شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. القائمة الكاملة للجامعات الحكومية المعتمدة بوزارة التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع انتظام امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وقرب انطلاق موسم التنسيق للقبول بالجامعات، ينشر " الخليج 365" القائمة الكاملة بالجامعات الحكومية المعتمدة بوزارة التعليم العالى وذلك ليتعرف عليها الطلاب وتجنب الوقوع فريسة لـ الكيانات التعليمية الوهمية التي تنشط فى الترويج على منصات التواصل الاجتماعى مع انطلاق موسم التنسيق، وتضم قائمة الجامعات الحكومية 27 جامعة وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.

