شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة فى الدقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الأورمان شيراتون بالدقي، إذ يؤدى الطلاب، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة تضاف إلى مجموع امتحانات الثانوية العامة، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأديه الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح محافظ الجيزة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤدي فيها 87264 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 192 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار اليوم وبالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم سير الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أي شكوى وسرعة حلها على الفور.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية اليوم السبت الموافق 22 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو 2024، إذ يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.