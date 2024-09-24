وزير الرياضة يستقبل السفير الإيطالي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير الإيطالي في القاهرة، السيد ميكيلي كواروني، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في المجالات الشبابية والرياضية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة توسيع آفاق التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والبرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب في كلا الدولتين، وتعزيز دور الرياضة كأداة لتحقيق التفاهم الثقافي والتقارب بين الشعوب ونشر الألعاب الرياضية الايطالية في مراكز الشباب والأندية.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية تنظيم الفعاليات المشتركة في المجال الرياضي، واستضافة البطولات الدولية في مصر، بالإضافة إلى التبادل الرياضي للمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدعوة للسفير الايطالي لعمل جولات مختلفة داخل مراكز التنمية الشبابية، وحضور افتتاح مركز التنمية الشبابية الجزيرة 2 في أكتوبر المقبل، ونزل شباب المنيا في الشهر ذاته، ونزل شباب رأس سدر في نوفمبر المقبل.

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