ضبط مخدرات بـ 3 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بالسويس.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن السويس، أفادت بقيام (عنصريين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرتي قسمي شرطة (الجناين ، فيصل) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وهما عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالي)، وعنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام – سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.