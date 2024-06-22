شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج: تفويج 870 حاجا من بعثة القرعة من مكة المكرمة للمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، عن تفويج 870 حاجا من بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وقال رئيس بعثة الحج الرسمية - في تصريحات خاصة إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط للأراضي المقدسة أحمد عبدالله - إن الفوج يضم حجاجا من محافظتي القاهرة، وأسيوط، مشيرا إلى أنهم سيقضون 5 أيام بالقرب من الرسول الكريم، على أن يعودوا إلى أرض الوطن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، يوم الأربعاء المقبل، وأضاف أن غرفة عمليات بعثة القرعة بالمدينة المنورة، ستقوم بالتنسيق مع السلطات السعودية، لتنظيم زيارة الحجاج إلى الروضة الشريفة.

وكانت عملية تفويج الدفعة الثانية من حجاج بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، قد بدأت أمس الجمعة؛ حيث تم تفويج 435 حاجا.

يذكر أن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، قد أعلن أمس، الاستعداد لتسيير الجسر الجوي بين المملكة العربية السعودية والقاهرة؛ لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن.

وأكد أن بعثة حج القرعة رفعت استعداداتها بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، استعدادا لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في سهولة ويسر.