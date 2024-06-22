قرار جديد من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسبّ "الخطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة النقض، الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على خليفة اتهامه بسب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لجلسة 22 أغسطس.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.