القائد العام ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان الفرنسي لبحث التعاون العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول تيري بوركارد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء علاقات التعاون العسكري بين البلدين فى العديد من المجالات، كذلك تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين وتوافق الرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا والموضوعات بكافة المجالات العسكرية.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الفرنسي والملحق العسكري الفرنسي بالقاهرة.