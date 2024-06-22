كشف ملابسات فيديو إدعاء طالبة بتعرضها لاعتداءات بمدرسة في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الامنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تضمن ادعاء إحدى الطالبات بتعرضها لاعتداءات أثناء أدائها امتحان بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة. بالفحص تبين قيام الطالبة المشار إليها ووالدتها بتحرير محضر بتاريخ 17 الجارى بقسم شرطة المقطم ضد (طالبة ووالديها و2 طلاب آخرين بذات المدرسة) لتعديهم عليهما بالسب والتهديد بالإيذاء. كما تبين قيام الطلاب المشكو في حقهم وأولياء أمورهم بتحرير محضر ضد الشاكية لقيامها بالتشهير بهم وأنكروا تعديهم عليها . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.