شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير: وقف الحرب يعني الدعوة إلى انتخابات مبكرة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن قرار حل مجلس الحرب بيد نتنياهو ومجلس العسكري المصغر الذي شكل بناء على دخول حزب المعسكر الوطني برئاسة «جانتس» إلى الحكومة وإزينكوت أصبح له فترة معينة وانتقالة، موضحا أن بعد خروج جانتس من الحكومة لم يكن من الممكن أن يقبل نتنياهو باستبدال جانتس وبن جفير.

وأضاف « مجدلاني »، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إضافة بن جفير لهيئة الأمن المصغرة التي تشكلت من قبل نتنياهو، وهو المزيد من التطرف ومزيد من الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية ومزيد من فرض وجهة النظر التي تعزز رأي نتنياهو في هذا المجلس من أهمية وضرورة استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة.

تابع:«كل الأطراف المعنية في استمرار الحرب على غزة والأمور تأخذ مدى إبعد إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية موضحا أن وقف الحرب على غزة يعني الدعوة إلى انتخابات مبكرة وإسقاط الائتلاف الحاكم في إسرائيل.