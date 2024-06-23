شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينسف مربعا سكنيا خلف مدارس وكالة أونروا جنوب مدينة رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، ان قوات الاحتلال الاسرائيلى نسفت مربعا سكنيا خلف مدارس وكالة أونروا في حي البرازيل جنوب مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.



وأضافت القاهرة الإخبارية أن الاحتلال ينفذ عدة اقتحامات في جنوب الخليل وحجة شرق قلقيلية وبرقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.