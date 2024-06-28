شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تنفيذ 20 محطة جوفية فى جنوب السودان لتوفير مياه الشرب لـ 100 ألف نسمة والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، و بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان ، بزيارة لولاية جونجلى بدولة جنوب السودان ، حيث كان فى استقبالهما محجوب بيل حاكم ولاية جونجلى .

وعقد الوزراء إجتماعا مع حاكم ولاية جونجلى الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة سويلم والوفد الرسمي المرافق لسيادته وبالسفير معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر فى جنوب السودان حيث تم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التى تم نهوها او الجارى تنفيذها وعرض متطلبات الجانب الجنوب سودانى من المشروعات المستقبلية .

و أثنى محجوب بيل على المشروعات التى تم تنفيذها بدعم مصرى والتى تخدم قطاع كبير من المواطنين وتمثل مساهمة حقيقية فى خدمة المواطنين ، متوجها بالشكر للدولة المصرية وللقيادة السياسية وللدكتور سويلم على تنفيذ هذه المشروعات .

وعقب اللقاء توجه الوزراء و حاكم الولاية وسفير مصر لحضور احتفالية تدشين "مشروع إنشاء آبار جوفية لاستخدامات الشرب بـ جامعة جون جارنج" بمدينة بور بولاية جونجلى ، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسئولين من البلدين وعدد كبير من المواطنين بمنطقة المشروع .

وفى كلمته أمام أعرب سويلم عن سعادته بتدشين مشروع الآبار الجوفية بمدينة بور، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس إلتزام مصر بدعم جهود دولة جنوب السودان في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمواطنيها، وهو ما نشاهده اليوم على أرض الواقع حيث نحتفل معاً بإنطلاق المياه في محطة مياه الشرب الجوفية التي تحمل الخير والتنمية للمواطنين والأهالي بالمنطقة بخدمة ما يقرب من 4000 نسمة ، مشيراً لإنتهاء مصر من تنفيذ 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية فى المناطق النائية لتوفير مياه الشرب لما يقرب 100 ألف نسمة ، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات لحصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال التطهيرات من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة .

ومن جانبه أشاد بال ماي دينج بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان، متوجهاً بالشكر للدولة المصرية على تنفيذ هذا المشروع الهام الذى أسهم فى حسم المشكلة التى كانت تواجه طلاب الجامعة لعدم توافر مياه شرب كافية ونظيفة خلال العام الدراسى، كما سيسهم البئر أيضا فى توفير مياه الشرب النقية للمواطنين فى المناطق المحيطة ، مطالباً بإستمرار الدعم المصرى لجنوب السودان فى مجال المياه .