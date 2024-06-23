بسبب إصابة ابنته.. حقيقة تعدي شخص على كلب وقتله في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بالسويس بالتعدي على كلب.. وضبط مرتكب الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً "عصا خشبية"، والادعاء بقيامه بالتعدي على "كلب" وقتله بمنطقة فيصل بالسويس.

بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (صاحب ورشة لحام - مقيم بدائرة القسم)، وأقر بأنه كان يطارد الكلاب الضالة بالمنطقة دون التعدي عليهم لتسببهم في إصابة نجلته (سن 8 سنوات) بسحجات وكدمات متفرقة عقب ملاحقتهم لها.