قضايا الدولة تُجنب الخزانة العامة دفع 80 مليون جنيه‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

‏تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على إحدى شركات المقاولات في أحد القضايا التحكيمية التي كانت تنظر أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

حكمت هيئة التحكيم بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الموضوع لبطلان شرط التحكيم، وإلزام الشركة المحتكمة بتحمل كافة أتعاب هيئة التحكيم والمصروفات الخاصة بمركز التحكيم.

و‏صرَّح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، بأنه بعد إجراءات تحكيمية، نجحت الهيئة في انتزاع حكم هيئة التحكيم سالف الإشارة إليه لصالح الدولة المصرية في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة المصرية.

وأوضح أن الحُكم جنب الخزانة العامة من دفع مبلغ يزيد عن 80 مليون جنيه مصري.