السجن 10 سنوات لمجدي راسخ بتهمة الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة رجل الأعمال مجدي راسخ وآخر بالسجن 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز وبراءة المتهم الثالث.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

كانت النيابة أحالت "راسخ" رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والد زوجة علاء مبارك، وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.