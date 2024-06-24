شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة والإسكندرية 33 وأسوان 45 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2 متر .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31.