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اليوم طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة والإسكندرية 33 وأسوان 45

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القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

الإثنين، 24 يونيو 2024 09:00 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2 متر .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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