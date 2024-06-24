شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن.. نجاحات كبيرة فى الرقمنة والترويج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وزارة السياحة والآثار خلال الأشهر الماضية، العديد من الملفات الهامة التى حققت فيها نجاحات ملحوظة، سواء من حيث القرارات الإدارية التنظيمية والرقمنة أو من حيث تأهيل وتدريب العاملين أو إطلاق حملات ترويجية لتعزيز مكانة المقصد السياحى المصرى، أو حتى على مستوى تجنب التأثيرات السلبية للاضطرابات في المنطقة.

ومن أبرز الملفات التي عملت عليها وزارة السياحة، هو ملف الإجراءات التي أعقبت حرب غزة، في إطار التعامل السريع مع تداعيات الموقف وتأثيراته.

وقامت الوزارة بالتحرك الاستباقي للتعامل مع الموقف، من خلال التواصل المباشر مع المسئولين في شركات الطيران الأجنبية لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران من خلال تزويدهم بالمعلومات الصحيحة عن الوضع لإزالة أي بلبلة، وحسب بيانات الوزارة، فقد أثمرت هذه الجهود عن الحفاظ على حركة الطيران الوافدة من عديد من الأسواق.

كما تواصلت الوزارة مع كبار منظمي الرحلات العاملين في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر للوقوف على ردود أفعال الأسواق تجاه الأحداث الجارية في الإقليم، والتأكيد على أن الوزارة تساند قطاع السياحة وشركاء المهنة في الخارج لضمان استمرار تدفق حركة السياحة إلى البلاد من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات، منها مضاعفة الميزانية المخصصة للإنفاق على حملات التسويق المشترك والرحلات التعريفية، وذلك لضمان استمرار الأنشطة التسويقية للمقصد السياحي المصري.

ونفذت الوزارة العديد من الأنشطة في 14 سوقًا سياحيًا من الأسواق الرئيسية بالنسبة لمصر، كما نفذت حملات غير مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، ودشنت زيارات تعريفية لمجموعة من الصحفيين الأجانب والمدونين من بعض الدول الأوروبية مثل (ألمانيا – إنجلترا – فرنسا – إسبانيا)، وذلك للوقوف على حقيقة استقرار الوضع في مصر وعدم وجود ما يعوق الاستمتاع بالتجربة السياحية المتميزة، وذلك لنقل تجربتهم الإيجابية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.



تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن التقرير الصادر عن شركة Google العالمية أفاد بأن هذه الحملة غير المباشرة التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي قد وصلت إلى 20 مليون شخص (Reach) خلال 13 يوماً، وحققت 8,3 مليون مشاهدة (Views)، و71 مليون تفاعل وإعادة مشاهدة (Impressions)، وما زالت الحملة مستمرة.



وأطلقت وزارة السياحة العديد من الاستراتيجيات الترويجية للمقصد السياحي المصري، فأطلقت حملة للترويج من خلال مباريات الدوري الإنجليزي، كما أطلقت حملة في الأسواق الرئيسية تحت عنوان "Your Expectations are History"، ونفذت حملة إعلانية بالسوق النمساوي، وأخرى بالسوق الألماني، كما دشنت حملة إعلانية بـ 8 مجلات مهنية إيطالية على هامش معرض TTG، وأطلقت حملة دعاية لمصر خلال مبارايات ببطولة ويمبلدون للتنس.



كذلك نظمت وزارة السياحة حملات مشتركة مع عدد من منظمي الرحلات في الأسواق السياحية المختلفة، من بينها حملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران British Airways بالسوق البريطاني، ورعاية عدد من المؤتمرات لكثير من منظمي الرحلات في مختلف الدول الأوروبية.



وتحت رعاية الوزارة عقد المؤتمر السنوي لمنصة الحجز الإلكترونى Wakacje.pl التي تعد أكبر وأهم منصات الحجز السياحي الإلكتروني بالسوق البولندي والذي نظمته بمرسى علم.



ونظمت الوزارة قافلة سياحية مصرية إلى جدة بالمملكة العربية السعودية وشارك بها وفد من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وممثلون عن القطاع السياحي الخاص المصري، والتي تم خلالها تنظيم ورشة عمل مصرية سعودية مشتركة، كما تم عقد لقاءات مع شركات السياحة والطيران، بالإضافة إلى لقاء النائب الثاني لمجلس إدارة غرفة جدة التجارية (ديسمبر 2023).

كما تم التعاقد مع خبير دولي لتنفيذ الحملة الترويجية لسياحة اليخوت ومشاركة مصر في معرض موناكو لليخوت الفائقة.

الرقمنة والتدريب:

وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت وزارة السياحة عن إطلاق الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باللغة الإنجليزية، كما كشفت عن بدء تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظات المختلفة على عدة مراحل.

وأعلنت الوزارة الانتهاء من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية بـ 108 منشآت فندقية في محافظات البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، والإسكندرية، ومدن دهب وطابا ونويبع، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مبادرة رفع كفاءة سرعة خدمات الإنترنت في المنشآت الفندقية.

وكشفت الوزارة عن استكمال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية، واستكمال المرحلة الثانية من منظومة قاعدة بيانات العاملين بقطاع السياحة على الموقع الرسمي للوزارة وإطلاق استبيان رضاء السائحين الإلكتروني على الموقع الرسمي للوزارة.

واستكملت الوزارة التجهيزات الفنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وانتهت من المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المستندات وبدأت تنفيذ المرحلة الثانية، كما استكملت المرحلة الثانية من الموقع الإلكتروني الرسمي.



وفيما يتعلق بالتأهيل والتدريب، أعلنت الوزارة عن تدريب حوالي 42960 من العاملين بالوزارة في عدة مجالات منها صحة وسلامة الغذاء، والتفتيش على جودة الخدمات، والأغذية والمشروبات، والتوعية البيئية، والإشراف الداخلي، والعمل بالمكاتب الأمامية للمنشآت الفندقية، وإدارة الأزمات، والاستثمار الأمثل للموارد للتعافي من الأزمات، وتأهيل قائدي الذهبيات والمراكب، والتفسير المتحفي، وإدارة المواقع التراثية، والسياحة المستدامة، واتجاهات التسويق الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين وأصحاب البازارات وأصحاب الدواب بمنطقة الأهرامات وغيرها من المواقع الأثرية (برنامج سفير السياحة).



وأطلقت "السياحة" سلسلة من الدورات التدريبية لتعزيز مهارات وقدرات العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها لتدريبهم على مهارات كيفية عرض المعلومات من خلال العروض التقديمية، والتواصل الفعال مع السائحين وشركاء المهنة والمجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، وكيفية كتابة وصياغة المخاطبات الرسمية، وذلك من خلال مشروع الإدارة الثقافية المتكاملة، بهدف إعادة تأهيل بعض الأماكن الأثرية بالقاهرة التاريخية والأقصر وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بها.

وفي مجال رفع الوعي السياحي والأثري، أعلنت الوزارة إطلاق وتنظيم العديد من الندوات التوعوية وورش العمل الفنية والرحلات السياحية والتوعوية استهدفت كافة شرائح المجتمع المصري من طلاب المدارس والجامعات، والشباب، والأطفال، والأيتام، والمرأة المعيلة، وذوي الهمم، وأصحاب الحرف التراثية، ودور العبادة، والمجتمعات المدنية.

واعتمدت وزارة السياحة عدة إجراءات تنظيمية بالجهات التابعة، منها إصدار قرار وزاري باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، وذلك بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وفي الإطار، صدرت قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية (أعداد الغرف الفندقية خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023 شهدت زيادة حوالي 4000 غرفة فندقية).

كما تم الانتهاء من تقييم وترخيص 3 منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، وهي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقاً للاشتراطات والمعاييرالمصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge، فيما تم الانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي لـ 30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية) بعدد من المحافظات السياحية.

كذلك تم تقنين أوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لـ 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لـ 8 مراكز أخرى تمهيداً لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص.

وحصلت 264 منشأة فندقية بجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس، والعين السخنة، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية على شهادات الاستدامة البيئية، وحصل 44 مركز غوص ويخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر على شهادة الزعانف الخضراء "Green Fins".

وفي السياق، تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار..كما صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر (لجنة الحكماء)، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الوزارة 2030.

بالإضافة إلى زيادة 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات في الطاقة الفندقية بفنادق قائمة بكل من جنوب سيناء، والبحرالأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي، وسيوة، والأقصر، وأسوان، والمنيا، وبورسعيد، والعين السخنة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 فنادق عائمة.