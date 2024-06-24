شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الزراعية فى الجيزة للعام الدراسى 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن تنسيق القبول للثانوي الفني الزراعي، وذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025، إذ تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و140 درجة للثانوي العام خاص عربي والمنازل، و190 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية تنسيق التعليم الزراعي بالجيزة للعام الدراسي 2024 / 2025.

- 205 درجات للجيزة الثانوية الزراعية.

- 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية.

- 170 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهني 165 درجة.

- 170 درجة لطهما الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 165 درجة.

- 180 درجة لأبو غالب الثانوية الزراعية.

- 185 درجة للواحات البحرية الزراعية.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، بنسبة نجاح 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.