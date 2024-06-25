شكرا لقرائتكم خبر عن مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يستقبل وفدًا من رهبنة الآباء الساليزيان والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم، الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأب طوني الساليزياني، مسؤول معهد دون بوسكو، بالاسكندرية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المطرانية.

وتضمن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الإيبارشية، والرهبنة الساليزيانية، لخدمة الإيبارشية، كما التقى نيافة المطران، والآباء الساليزيان، مجموعة خدام دون بوسكو، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مشيرًا إلى ضرورة المواظبة على الصلاة.