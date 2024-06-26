شكرا لقرائتكم خبر عن الأسير المُحرر بدر دحلان للقاهرة الإخبارية: اليهود أخدوني وضربوني وكتفولي إيدي ورجلي والان مع تفاصيل الخبر

قال الأسير المُحرر بدر دحلان فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": إن اليهود أخدوني وضربوني وكتفولي إيدي ورجلي وكنت بموت.

وأضاف بدر دحلان، نفسي الحرب تخلص وربنا يتقبل مني الدعاء ويرحمني وأفضل أصلي له دايما.

وفى وقت سابق من اليوم تفقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، قوات الجيش في المناطق الشمالية، وألتقى بعدد من الجنود هناك.

وقال في حديثه مع الجنود: "اليوم مع مقاتلينا على الحدود الشمالية، شعب إسرائيل يثق بهم - لا يوجد شعب أفضل منه في العالم، وبعون الله وبعونة مقاتلينا سنحقق كل أهدافنا حتى النصر".