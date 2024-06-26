شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن نتيجة الدور الأول للطلبة المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الطلبة المصريين في الخارج للدور الأول، حيث أتاحت الوزارة رابطا إلكترونيا يمكن للطلاب الدخول عليه للاستعلام عن النتيجة https://sabroad.emis.gov.eg/

وكانت وزارة التربية والتعليم، أتاحت رفع ملف الأنشطة للطلبة المصريين فى الخارج خلال مايو 2024، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء ملفات الأنشطة على منصة أبناؤنا في الخارج ( 2023-2024)، وذلك في إطار التجهيزات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أبناؤنا في الخارج، لصفوف مرحلة رياض الأطفال (الصف الأول والصف الثاني)، والمرحلة الابتدائية (الصف الأول والثاني والثالث)، على أن يتم تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) لملفات الأنشطة.

