حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "ابنتى اتخطبت لمدة 5 سنين وبعدها فسخ الخطوبة، وفى هدايا لها وله ومنها ذهب الشبكة، فما الحل وحكم الشرع فى الأمر، خاصة إنه هو من ترك؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الخطبة تمهيد للزواج، ولا يجوز المد فيها كثيرا، لأن هذا يتسبب فى مشكلات ويحدث بعدها فسخ، وننصح الخطبة ليست زواجا أوعى تفتكر إن كده أنت زوجت بنتك ده ممكن فى أى لحظة يعدل عن الخطوبة".

وأضاف: "كل اللى جابه يأخذوه لأنه اعطاها له على سبيل المهر يرد له، ولو على سبيل الهدية ومنها الذهب، يمكن استردادها أيضا فى حقه وحقها لو أعطته هدايا، وأيضا فى تكاليف أخرى فى الخطوبة منها حفل الخطوبة، وهنا لابد من الجلوس مع الطرفين لتصفية الحقوق بين الطرفين".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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