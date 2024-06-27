شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ نبيلة مكرم لتكليفها رئيسا للأمانة الفنية بالتحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلي السفيرة نبيلة مكرم لتكليفها رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بتولي السفيرة نبيلة مكرم لهذا المنصب، مشيرة إلى أن تكليف مجلس الأمناء لها بهذا المنصب يعد ثقة في كفائتها التي ظهرت عبر تاريخها الحافل بالنجاحات والانجازات في كل المناصب التي تولتها، متمنية لها دوام النجاح والتفوق.

يذكر أن نشاط التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد أنطلق فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، حيث تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.



