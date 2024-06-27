قرار جديد من النيابة بشأن مرافقي إمام عاشور بواقعة المول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات رجال البحث الجنائي؛ لكشف هوية الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع فيديو كاميرات المراقبة رفقة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بمواقعة اتهام عاشور بالاعتداء على فرد أمني إداري لأحد المولات التجارية بالشيخ زايد الأسبوع الماضي.

وبدأ رجال المباحث في جمع التحريات حول هوية باقي الأشخاص المرافقين للاعب الذين يتراوح عددهم بين 10 إلى15 شخصًا لتحديدهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وكانت مثلت ياسمين حافظ أمام النيابة العامة بالحي العاشر التي استمعت لأقوالها ومطابقتها بما جاء في تحريات المباحث. وبعد جلسة استماع أمر وكيل النائب العام بصرف زوجة إمام عاشور من سرايا النيابة.

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما؛ للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لأفراد الأمن وتبين من مراجعة الكاميرات أن زوجة إمام عاشور دخلت إلى السينما في العرض من ٣ إلى 5 فجرا وفي أثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي، ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

واتهم مشرف الأمن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات حيث أصيب بكدمة في الرجل.

وقال مشرف الأمن المجني عليه إنه عندما دخل إلى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فأسقطه إمام عاشور على الأرض ففقد الوعي، ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب إذا كان هو أم آخرين ممن يرافقوه.