"مفيش في جيبه غير 5 جنيه".. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالمنوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

عثر أهالي مدينة السادات بمحافظة المنوفية على جزيرة الطريق الإقليمي بمحيط مسجد عز، اليوم السبت، على جثة شاب مجهول الهوية.

وأفاد شهود عيان لـ"الخليج 365"، بأن الشاب كان على قيد الحياة خلال اليوم وبقي نائمًا في جزيرة الطريق الإقليمي، ومرّ عليه أحد المارة أثناء رغبته الحصول على الماء من صنبور مياه قريب، وتحدث إليه قائلا: "مالك فيه حاجة؟"، وبعدها أغمض الشاب عينيه دون رد، ليكتشف أهالي المنطقة وفاته.

وبفحصه تبين عدم وجود أي بطاقات هوية، سوى 5 جنيهات في جيبه، وعقب حضور الشرطة وجهت بنقل المتوفى إلى مستشفى السادات العام بواسطة سيارة إسعاف.