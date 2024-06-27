شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعقد لقاء منسقى لجنة خدمة ذوى الإعاقة بأسقفية الخدمات بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، المنبثقة من اللجنة المجمعية للرعاية والخدمة، لقاءً لمنسقى الخدمة ذاتها بإيبارشيات الكرازة المرقسية بحضور مقرر اللجنة نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، فى مقر أسقفية للخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتناول اللقاء الخدمات التى تقدمها أسقفية الخدمات في مجال الإعاقة، والخدمة الكنسية للفرد المُعاق، كما تم الحديث عن المهارات الأساسية اللازم توفرها في خادم ذوي الإعاقة، إلى جانب عرض رؤية اللجنة للعام 2024 - 2025.

وجرى فى نهاية اللقاء الاتفاق على عقد مؤتمر لخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بإيبارشيات الكرازة المرقسية نهاية شهر يوليو المقبل.



المقابلة



جانب من المقابلة



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