الامارات | الشارقة يعسكر في النمسا.. 5 تجارب ودية تجهز الفريق للموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة الرياضي على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس" أن النادي اعتمد برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، بحيث يبدأ بتجمع داخلي اعتبارا من الخامس من يوليو المقبل ويتخلله إجراء الفحوصات الطبية للاعبين، فيما ستغادر بعثة الفريق إلى النمسا في العاشر من الشهر المقبل لإقامة معسكر إعداد خارجي هناك على مرحلتين يتخلله خوض خمس مباريات ودية وستمتد فترة الإعداد الخارجي حتى الثالث من أغسطس المقبل، فيما سيواصل الفريق تحضيراته الداخلية عقب العودة من المعسكر الخارجي.

يذكر أن الشارقة احتل المركز الرابع في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم المنصرم.