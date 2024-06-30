الامارات | الوحدات يتوج بلقب كأس الأردن للمرة الـ 12

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الوحدات بطلاً للنسخة 42 من مسابقة كأس الأردن لكرة القدم بعد فوزه على الحسين إربد 2-1 في المباراة الجماهيرية التي احتضنها إستاد الحسن بمدينة إربد.

سجل للوحدات مهند ابو طه (1) وفراس شلباية (87) من ركلة جزاء وللحسين النيجيري عبد الجليل أجاغون (31) وحقق الوحدات لقبه الثاني هذا الموسم بعد التتويج بكأس السوبر على حساب الفيصلي بعد ان فاز عليه ذهاباً واياباً في افتتاح الموسم الكروي 2023-2024.

وقال فراس شلباية قائد الوحدات وصاحب هدف الفوز في تصريح لقناة الأردن الرياضية "أجمل هدية ممكن أن قدمها لجمهور الوحدات هي الفوز ببطولة الكأس".

وحرم الوحدات بقيادة نجمه السابق ومدربه الحالي رأفت علي فريق الحسين من إحراز ثنائية تاريخية بعدما توّج الموسم الحالي ولأول مرة في تاريخه بطلاً للدوري بقيادة المدرب المحلي جمال محمود.

ورفع الوحدات عدد ألقابه المحلية إلى 53 لقبا (17 في الدوري، 15 في الكأس السوبر، 12 في كأس الأردن و 10 في درع الاتحاد).

فيما يملك الحسين إربد في سجلاته لقبا وحيدا في بطولة الدوري ولقبا وحيدا ايضا في الكأس السوبر و3 ألقاب بطولة درع الأردن.

ويعتبر الفيصلي أكثر الفرق تتويجاً بكأس الأردن 21 مرة، مقابل 12 للوحدات، ومرتين لكل من الجزيرة والرمثا وشباب الأردن، ومرة واحدة لكل من العربي وذات رأس والأهلي