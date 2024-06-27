رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. 3162 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة (الشروط والتقديم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها الوزارة عن فرص عمل جديدة في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وأعلنت "العمل"، اليوم الخميس، عن فُرص عمل جديدة مُتوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، وقنا، والوادى الجديد، وجنوب سيناء، والشرقية.

وجاءت تخصصات فرص العمل الجديدة، كالآتي:

مسئول ائتمان.

مسئول سلامة وصحة مهنية.

محاسبين.

بائعين.

مشرف خطوط إنتاج.

منسقين ميدانيين.

باحث إجتماعى.

أخصائى تمويل.

عضو فريق.

مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى وزراعى.

سكرتارية وأعمال إدارية.

أمين مخازن.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

دليفرى وتسليم.

بودى جارد.

تدخل سريع.

مندوبين مبيعات.

ومراقبين جودة.

بائعين.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة بجميع الأقسام.

عمال انتاج.

عمال نظافة.

تخصصات أخرى.

وتراوحت رواتب فرص العمل الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل ما بين 6000 جنيه وصولًا إلى 11 ألف جنيه، وبعض فرص العمل الأخرى يُحدد فيها الراتب وفقًا للمقابلة.

وجدد "شحاتة"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه وزير العمل، جميع مديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وبحسب بيان "الوزارة"، تلقت "العمل" طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 3162 وظائف مٌتوفرة وفرصة عمل متوفرة في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأتاحت "العمل"، التقديم على فرص العمل الجديدة من اليوم وحتى نهاية يوليو المقبل، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وتصدُر نشرة التوظيف نصف الشهرية التي توفر فيها وزارة العمل فرص عمل جديدة كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بـ"الإدارة".

وتضم نشرة التوظيف نصف الشهرية، مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة؛ تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.