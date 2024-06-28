شكرا لقرائتكم خبر عن %57 من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء. وأيد 57% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، بينما عارض 43% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

نتيجة الاستطلاع

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