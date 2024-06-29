شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية تصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

وصلت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبى ومصر، حيث ستلقى الكلمة الافتتاحية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا 29 يونيو.

يعد مؤتمر الاستثمار المشترك، الذى يعقد فى القاهرة يومى 29 و30 يونيو، أحد النتائج الرئيسية الأولى للشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى التى اتفق عليها الرئيسان فى مارس 2024. وتغطى الشراكة العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادى والاستثمارات والتجارة، والهجرة والتنقل، والأمن والسكان، ورأس المال البشرى.

وسيرافق الرئيسة فون دير لاين نائب الرئيس التنفيذى فالديس دومبروفسكيس ومفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي. وسيجمع المؤتمر حوالى 1000 مشارك، من بينهم وزراء من مصر والاتحاد الأوروبي، وكبار المسؤولين، والمؤسسات المالية الأوروبية والمديرين التنفيذيين لمجموعة واسعة من القطاعات من كل من الاتحاد الأوروبى ومصر.

وسيقوم نائب الرئيس التنفيذى دومبروفسكيس، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بتوقيع مذكرة تفاهم للحصول على مساعدة مالية قصيرة المدى تصل إلى مليار يورو لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر المصمم لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وإمكاناته وهى جزء من حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو أعلنتها الرئيسة فون دير لاين فى مارس لدعم الشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر. وسيشهد المؤتمر عددًا كبيرًا من التوقيعات على صفقات استثمارية مع شركات أوروبية بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون ثنائية مع الاتحاد الأوروبى لتعزيز التوظيف والمهارات وتصنيع اللقاحات والأمن الغذائى والتنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الاستثمار فى القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، بما فى ذلك الهيدروجين المتجدد، والاقتصاد الدائري، والتصنيع (قطاعات الأدوية الطبية والسيارات)، والزراعة / الأمن الغذائى والمائي، والابتكار والرقمنة. وقد تم تحديد هذه القطاعات من قبل الجانبين لقدرتها على المساهمة فى التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادى فى مصر