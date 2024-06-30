شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: توقيع اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبى لحظة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 09:53 ص

أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وخاصة فيما يتعلق بتوطيد علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مضيفا: وقد شهدنا لحظة تاريخية فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم بأول جزء من حزمة المساندة للاقتصاد الكلي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي ينعقد في مركز المنارة.