شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: نتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى كل عام لتحقيق طموحات الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه في منتهى السعادة أن يتحدث في الجلسة الختامية، ويتطلع أن يتم عقده بصورة دورية كل عام من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أنقل لكم تحيات الرئيس السيسي الذي حرص على افتتاح المؤتمر بنفسه برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية في ضوء إيمانه في أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتابع رئيس الوزراء: "جاء سعي مصر لعقد المؤتمر في ظل إيماننا العميق في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج اقتصادي جاد".

يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.



الدكتور مصطفى مدبولى



كلمة مصطفى مدبولى