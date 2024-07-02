13 كيلو حشيش وبانجو.. ضبط 5 عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة في الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 عناصر إجرامية "لـ3 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 10.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات.

كما ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته 2.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الآيس – بعض أدوات تصنيع مخدر الحشيش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر والتشكيلات العصابية حائزي ومتجري المواد المخدرة.