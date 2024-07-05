20 صورة لقبيلة مخيفة.. رجالها يأكلون جثث زوجاتهم بعد الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في عادة قد تبدو غريبة للكثيرين، يمارس رجال قبيلة "الفور" في منطقة أوكابا ببابوا غينيا الجديدة تقليدا غريبا يتمثل في أكل جثث زوجاتهم بعد وفاتهن، وذلك كنوع من التكريم واحتراما لذكراهن.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، كان رجال القبيلة يأكلون جسد الزوجة بالكامل بعد وفاتها كجزء من طقوس ما بعد الموت، باستثناء المرارة التي اعتبروها ذات مذاق مر للغاية.

وكشفت الطبيبة الأسترالية وعالمة الأنثروبولوجيا "شيرلي ليندنباوم"عن تفاصيل مروعة حول هذه العادة، حيث روت قصة أحد أفراد القبيلة الذي كان يعاني من مرض "كورو" وهو مرض عصبي مميت وغير قابل للشفاء ينتج عن أكل الدماغ أو الأجزاء العصبية نيئة.

وأوضح المريض للطبيبة أنهم اعتادوا على أكل جثث موتاهم كنوع من التكريم لأسلافهم، معتبرا ذلك شرفا عظيما لا يمكن التخلي عنه.

وأشار إلى أن أكل جثة الزوجة يُعتبر من أكثر علامات الاحترام في قبيلته.

ولفتت "ليندنباوم" إلى أن النساء في القبيلة كن يشاركن في هذه الطقوس، حيث كن يأكلن لحوم نساء أخريات من العائلة مثل الأخوات وزوجات الأبناء، وذلك في لحظة الاحتضار والحزن عليهن.

وأوضحت عالمة الأنثروبولوجيا أن هذه الطقوس الغريبة كانت تجسيدا لعلاقة تعاطفية عميقة بين نساء القبيلة، حيث كن يعتبرن أكل لحوم قريباتهن المتوفيات وسيلة للتواصل الروحي معهن والحفاظ على ذكراهن.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الطبيبة الأسترالية خلال فترة تواجدها مع القبيلة، والتي تمكنت خلالها من إقناع معظم أفرادها بالتوقف عن ممارسة عادة أكل بعضهم البعض، إلا أن بعضهم رفض التخلي عن هذه العادة، معتقدين أنهم يأكلون جثث موتاهم بدلا من تركها للديدان.

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