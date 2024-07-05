فيديو يكشف واقعة مرعبة.. انقلاب مفاجئ لسلم كهربائي في مترو أنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

انتشر مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لحظة "انعكاس" سلم كهربائي بشكل مفاجئ في محطة مترو "أوتشيول" بمدينة إزمير التركية، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا.

وفقا لموقع "fakti"، في المقطع يمكنك رؤية الركاب يتحركون عليه بشكل طبيعي كطريق للخروج من المحطة، عندما انقلب فجأة في الاتجاه المعاكس،مما أثار الذعر بينهم حاولوا التمسك به للحفاظ على توازنهم.

لكن، نتج عن ذلك الحادث سقوط 11 شخصا ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات خفيفة.

أوضحت الشرطة أن صيانة السلالم الكهربائية لمحطة مترو "يوتشول" قد جرت قبل يوم من وقوع العطل الذي أدى إلى إصابة 11 شخصا.

وأكدت على فتح تحقيق في ملابسات الحادث، وذلك لتحديد أسبابه.

ويعمل حاليا فريق من الخبراء الفنيين لمترو إزمير، بالتعاون مع مختصين، على فحص السلم الكهربائي المتضرر وتحديد سبب العطل.

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