سامح الحنفي.. من هو وزير الطيران في الحكومة الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يتولى سامح الحنفي، منصب وزير الطيران المدني في التشكيل الحكومي الجديد، والذي سيتم إعلانه رسميًا اليوم الأربعاء.

وفيما يلي يستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن وزير الطيران في الحكومة الجديدة.

- تولى منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

- شغل منصب رئيس أكاديمية علوم الطيران.

- تولى منصب رئيس سلطة الطيران المدني.

- تولى مؤخرا منصب مندوب مصر الدائم وعضو بمجلس إدارة المنظمة العالمية للطيران المدني "الإيكاو".

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.