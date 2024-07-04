شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يجرى حركة تغييرات بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أولي قراراته بعد توليه حقيبة وزارة الإسكان، قرر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء حركة تغييرات بين رؤساء أجهزة المدن الجديدة، شملت كل من:

- تعيين المهندس محمد مصطفى، رئيس لجهاز مدينة 6 أكتوبر، بدلا من جهاز حدائق أكتوبر، وذلك خلفا للمهندس عادل النجار، الذي تم اختياره محافظا للجيزة.

- شملت الحركة تعيين المهندس محمد عبد الله، رئيسا لجهاز مدينة حدائق أكتوبر بدلا من جهاز سوهاج الجديدة.

- كما تم تعيين المهندس شريف عبد البديع، نائب رئيس جهاز الصالحية الجديدة، رئيسا لجهاز مدينة سوهاج الجديدة.

- كما تم تعين المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، رئيسا لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

- كما تم اختيار المهندسة مروة حسين، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للعمل رئيسا لجهاز مدينة الشيخ زايد.