الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية عدد من القوافل إلى أهالي المنطقة الحضارية الجديدة بمناطق المحروسة والأسمرات- مدينة معًا- مدينة أهالينا- مدينة الخيالة لتوزيع عبوات مواد غذائية متنوعة.

كما تم توزيع (كوبونات) على قاطني المناطق الحضارية الجديدة تتضمن قيمة مالية محددة تتيح لهم شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة من خلال منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية كأحد أشكال الدعم المقدم لأهالي هذه المناطق.

ولاقت المبادرة قبولًا واستحسانًا من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البُعد الإنساني والاجتماعي.