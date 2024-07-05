شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لإكسترا نيوز: سنخفف تجربة الثانوية العامة ووضعها فى حجمها الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، عن إستعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة غدا، قائلا:" تجربة الثانوية العامة صعبة، وانا لي 25 سنة مع الطلاب فى المدارس وتجربتى مختلفة وعملية، وأنا اكتر واحد حاسس بالضغط اللى فيها أولادنا الطلاب فى الثانوية العامة".

وأضاف محمد عبد اللطيف، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة ستعمل على تخفيف تجربة الثانوية العامة ووضعها فى حجمها الطبيعى من خلال استراتيجيات عصرية فى مستقبل التعليم، وستتم فى حوار مجتمعى يضم جميع أطراف العملية التعليمية "المعلم والطالب وولى الأمر والدولة".

ووجه وزير التعليم رسالة للطلاب فى الامتحانات، انه ليس المهم النتيجة ولكن المهم الاجتهاد والمذاكرة وعمل كل طالب ما عليه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن جانبى بتابع مع كنترولات الامتحانات لحظة بلحظة وإذا وجدت أى مشكلة سأعمل على حلها على الفور.



